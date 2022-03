Det skal ikke nødvendigvis være lystbetonet at gå på arbejde, lød det sidste efterår fra landets statsminister.

Den udmelding har man tilsyneladende valgt at sidde overhørig hos optikerkæden Louis Nielsen.

For virksomheden er netop blevet kåret til landets bedste arbejdsplads for unge under 25 år af organisationen Great places to Work, som beskæftiger sig med arbejdskultur.

»Louis Nielsen får prisen som den bedste danske arbejdsplads for unge, fordi virksomheden investerer i at give unge mennesker en god start på arbejdslivet – både salgselever og nyuddannede optikere,« lyder det i begrundelsen fra Great places to Work.

Kåringen af landets bedste arbejdspladser bliver lavet på baggrund af en uvildig undersøgelse, hvor ansatte bliver spurgt ind til deres arbejdsglæde.

Hos Louis Nielsen er 18 procent af medarbejderne under 25 år og 96 procent af dem tilkendegav, at optikerkæden overordnet set er et godt sted at arbejde.

Og den tillidserklæring glæder selvsagt direktøren i den Aalborg-baserede kæde.

»Vores unge kollegaer er glade for at få ansvar og får fra dag ét mulighed for at præge dagligdagen i butikken. Vi stolte af, at de er så tilfredse, at vi får prisen som Danmarks bedste arbejdsplads for unge,« lyder det fra direktør, Mads Nygaard, der selv startede hos Louis Nielsen som 22-årig tilbage i 1990.

De unge i Louis Nielsen har desuden mulighed for at uddanne sig som salgselever i et samarbejde med International Business College i Kolding, hvor de skiftevis er på skolebænken og i butikkerne. En løsning, som omkring 60 studerende i øjeblikket er i gang med.

Louis Nielsen var også helt med fremme, da landets bedste arbejdsplads skulle uddeles i kategorien for virksomheder med over 500 ansatte. Her blev det til en andenplads kun overgået af Sparekassen Kronjylland.