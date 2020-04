Coronakrisen har efterladt mange danskere med ekstra tid i hverdagen.

En tid, som mange lige nu bruger på at få gjort deres haver sommerklar.

Det er en tendens, som flere af landets havecentre nyder rigtig godt af.

En af dem er Morten Lind, som har måttet fordoble bemandingen i sin butik for at kunne følge med, fortæller han til B.T.

»Det begyndte at gå virkelig stærkt, da folk for alvor begyndte at blive sendt hjem,«.

Sådan husker Morten Lind starten på en periode, hvor det er gået rygende stærkt i hans forretning Zinkbakken, som sælger haveudstyr.

»Lige nu ligger vi mellem en tre- til firedobling af vores omsætning i forhold til sidste år,« fortæller Morten Lind.

Det er naturligt, at der er mere trængsel i havecentrene, når solen står højt på himlen.

Men Morten Lind havde ikke regnet med, at han skulle ud og lede efter så mange nye medarbejdere.

»Førhen var vi tre fuldtidsansatte, og jeg havde regnet med, at vi skulle være fire for lige at tage forårstravlheden. Men at det her kommer buldrende og bragende, det havde jeg ikke regnet med,« siger han.

Morten Lind har nu seks fuldtidsansatte i sin forretning, som ligger i Låsby i Østjylland.

Han er ikke i tvivl om, hvad grunden er til den store succes - det er de to millioner danskere, som går derhjemme i solskinsvejr.

En af de mest solgte varer hos Zinkbakken er deres højbede.

De er skarpt efterfulgt af en vare, som i disse tider er perfekt til de familier, som har mere tid til hverdagshygge.

»Vi sælger rigtig mange bålfade. Det er jo til bål i haven med snobrød og skumfidusser som en oplagt aktivitet til børnefamilierne,« siger Morten Lind.

Men selv om Morten Lind er glad og taknemmelig for den store omsætning, så glemmer han ikke, hvilken tid vi lever i.

Han er meget opmærksom på at beskytte kunder og medarbejdere mod coronavirussen.

»Lige nu har vi en del, som afhenter varer. Kunderne venter altså udenfor, indtil vi kommer ud med varerne. Desuden forsøger jeg at lægge kundebesøg, efter mine medarbejdere er taget hjem,« siger butiksejeren.

For Morten Linds butik er coronakrisen blevet lidt af en succeshistorie, men han tænker meget på mange af de andre erhvervsdrivende i landsbyen, som knapt kan holde hovedet oven vande i den her tid.

»Jeg håber meget, at de små erhvervsdrivende som frisører, massører og så videre snart får lov at åbne op igen, så de har en chance for at overleve,« siger Morten Lind.