Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Revisions- og rådgivningsgiganterne kæmper noget med at få en ligelig kønsfordeling blandt partnerne her i Danmark.

Og de erkender, at der er meget lang vej til ligevægt.

90 procent af medejerne i Deloitte, PwC, KPMG, EY og Beierholm er mænd, viser en ny rundspørge, som Finans har foretaget.

Sådan er billedet også ho EY, og administrerende direktør i Jan C. Olsen indrømmer, at 'diversiteten ikke har rykket sig hurtigt nok'.

»Tingene kommer til at ske, men der vil stadigvæk gå et stykke tid, før fordelingen bliver bedre eller mere ligelig,« siger han til Finans.

I dag er omkring 30 procent af lederstillingerne i EY besat af kvinder, så Jan C. Olsen vurderer, at flere kvinder vil blive partnere i firmaet fremover, end det hidtil har været tilfældet.

Meldingen fra Beierholm, KPMG og PwC er nogenlunde den samme.

Flere af rådgivnings- og revisionshusene har indført tiltag som at ligestille barselsvilkårene og mentorordninger for at få en mere ligelig kønsfordeling blandt partnerne fremover.