Søstrene Grene har flere butikker i Tyskland, Frankrig, Spanien, Storbritannien og ja - selv i Japan.

Men den største af dem alle åbner fredag i Danmark. Nærmere bestemt i Lyngby Storcenter.

Det oplyser den populære butikskæde i en pressemeddelelse.

To etager med en samlet størrelse på intet mindre end 616 kvadratmeter består den nye Søstrene Grene i Lyngby Storcenter af.

Søstrene Grene-butikkerne er især kendetegnet ved den labyrint-agtige indretning, hvor man som kunde bliver præsenteret for samtlige varer på sin vej mod kassen.

Sådan vil det også være i den nye kæmpebutik, men der er også en lille krølle på halen.

Som noget helt nyt vil der i butikken også være et helt særligt rum.

»I Søstrene Grene kalder vi det et oplevelsesrum. Rummet bliver et univers, hvor sanserne bliver sat i spil, og hvor vi sætter scenen for vores produkter på en helt ny måde. Jeg kan ikke afsløre præcist, hvad vi har fundet på i rummet,« siger Cresten Grene, der er direktør og medejer af Søstrene Grene, i pressemeddelelsen.