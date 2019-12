Det er ikke usandsynligt, at julegaverne under Henrik Rossings juletræ kommer til at være ekstra store i år.

Fitness World-stifteren har nemlig vekslet sin ejerandel på mellem 15 og 20 procent i fitnesskæden til et trecifret millionbeløb.

Det sker, efter Fitness World er blevet solgt til den britiske fitnesskæde Puregym.

Ifølge Børsen betaler Puregym 3,1 milliarder kroner for at overtage alle aktierne i selskabet bag Fitness World, der har en gæld på 1,1 milliarder kroner.

Dermed er der to milliarder kroner tilbage, der skal fordeles mellem sælgerne, som udover Henrik Rossing blandt andet også tæller Lego-familiens holdingselskab, Kirkbi.

Med en ejerandel på mellem 15 og 20 procent kan Henrik Rossing og hans kone, Sophie Caroline Bensimon Rossing, således indkassere et beløb på mellem 300 og 400 millioner kroner.

Det er altså en pæn slat penge, som Fitness World-stifteren kan føje til sin i forvejen store formue.

Tilbage i 2015 blev han nemlig milliardær, da han solgte aktiemajoriteten i fitnesskæden til den norske kapitalfond FSN.

Fitnesskongen Henrik Rossing købte i juli 2019 det smukke Gurrehus Slot, hvor der både er mulighed for at gå på jagt og spille tennis. Foto: Ivan Eltoft Nielsen / Boliga.dk

Noget af sin formue har Henrik Rossing, der har vist sig at have en usædvanlig god næse for forretninger, brugt på at investere i ejendomme.

Så sent som i juli i år valgte han - trods de tårnhøje ejendomspriser - sammen med sin kone at købe det nordsjællandske Gurrehus Slot for intet mindre end 49,8 millioner kroner.

Parret ejer også den kendte villa Bella Vista, som ligger på Hambros Allé i Hellerup på første parket til Øresund, og som de købte af eksbokseren Hans Henrik Palm for 50 millioner tilbage i 2012.

Bliver de trætte af de to luksusejendomme, har Rossing-parret også mulighed for at trække sig tilbage i mere fredelige omgivelser. I august købte de nemlig et sommerhus i Udsholt i Nordsjælland til 22,5 millioner kroner.