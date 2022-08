Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Direktør i Finanstilsynet Jesper Berg og vicedirektørerne Kristian Vie Madsen og Rikke-Louise Ørum Petersen måtte i al hast afsted med fly.

Afsted til USA for at deltage i et hemmeligt møde med de amerikanske myndigheder.

Det skriver Børsen.

Det var i begyndelsen af juni, at den absolutte top af Finanstilsynet fik travlt med at pakke kufferterne. Bekræftelsen på billetterne tikkede ind fredag den 3. juni, og flyet til USA afgik mandag den 6. juni.

Den korte varsel var dog medvirkende til, at de tre returbilletter endte med at koste Finanstilsynet 87.119 kroner.

Men hvad det konkrete formål med den pludselige rejse var, vil Finanstilsynet dog ikke oplyse.

»Dette er begrundet i dels hensynet til Finanstilsynets muligheder for at føre et effektivt tilsyn, dels beskyttelsen af virksomheders forretningsmæssige forhold, der ikke er alment kendte eller på anden måde har mistet sin fortrolige karakter,« skriver Finanstilsynet i et afslag på en aktindsigt til Børsen.

Ifølge Børsen så har ingen danske virksomheder licens til at drive en bank i USA.

Men tilsynstoppens rejse kom blot fem uger efter, at Danske Bank har meddelt, at de var i gang med drøftelser med amerikanske og danske myndigheder om en afgørelse i hvidvasksagen. Det er ventet, at banken kan få en milliardbøde af amerikanerne.

Selvom årsagen til besøget er ukendt, så kan deltagere ifølge Børsen give et fingerpeg om, hvad det overordnede emne for turen var.

For vicedirektør Kristian Vie Madsen er ansvarlig for bankområdet i Finanstilsynet, mens Rikke-Louise Ørum Petersen er ansvarlig for området Finansiel Kriminalitet og Adfærdstilsyn.