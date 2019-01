Kortene bliver holdt helt tæt til kroppen, så længe det ikke er afgjort, hvem der skal overtage den konkursramte legetøjskæde Fætter BR.

For selv om selskabet bag den kendte legetøjskæde er gået nedenom og hjem, så er det velkendte logo med den lille røde- og blåklædte garder stadig attraktiv at eje.

Det vurderer detailekspert Bruno Christensen, efter at selskabet bag Netto, Føtex og Bilka, Salling Group, angiveligt har lagt sig forrest i forhold til at købe legetøjskæden.

Med et køb af Fætter BR vil Føtex og Bilka kunne tilbyde kunder muligheder, som vil være ganske tillokkende, vurderer Bruno Christensen.

»Det er først og fremmest navn og logo, man vil være interesseret i.«

»Man vil så inde i Bilka og Føtex kunne indramme BR-butikker, og det er attraktivt, fordi det er et kendt varemærke på lige fod med Coca Cola. Kunderne ved, hvad navnet står for,« siger han og fortæller, at legetøjskæden - trods konkursen - vil kunne bringe profit til Salling Group fremadrettet.

»Der er selvfølgelig fortsat et legetøjsmarked i Danmark. Det marked falder ikke bare bort, fordi der er opstået økonomiske problemer i et selskab.«

Kommunikationsdirektør i Salling Group, Mads Hvitved Grand, vil hverken be- eller afkræfte, om Salling Group er ved at købe Fætter BR.

'Når en stor spiller som Top-Toy forlader det danske marked, er det helt forståeligt, at der er spekulation vedrørende detailkæder med butikker i hele Danmark.'

'Vi er i Salling Group optaget af, at legetøj fortsat skal være en vigtig del af kundernes indkøbsmuligheder i de fysiske butikker, men vi kommenterer aldrig på rygter eller spekulationer om konkrete forretningsmuligheder,' skriver han.

Ifølge Bruno Christensen vil Salling Group højest sandsynligt ikke være interesseret i at overtage hele selskabet bag Fætter BR, Top Toy.

Men den traditionsrige legetøjskæde har en række adresser, som er meget eftertragtede, siger detaileksperten.

»Hvis Salling Group overtager navnet Fætter BR, så vil de formentlig også købe nogle af de butikker, der har de bedste placeringer og køre dem videre som Fætter BR-butikker.«

»Der er butikker med placeringer, som enhver stor detailvirksomhed ville være interesseret i at overtage,« siger han.

Hvis det bliver tilfældet, at Fætter BR bliver solgt, vil det desuden være en god nyhed for kreditorerne, der så kan gøre sig håb om at få nogle af de penge igen, de lige nu har måttet vinke farvel til, siger Bruno Christensen.

Top-Toy oplyste torsdag, at der alligevel ikke ville komme et januarudsalg, som tidligere annonceret.

I stedet blev samtlige butikker lukket og alle medarbejdere fyret med øjeblikkelig virkning.

Top-Toy blev i slutningen af november begæret under rekonstruktion.

10 butikker blev som følge af rekonstruktionen lukket i Danmark, og selskabet fik derefter seks måneder til at få finanserne i orden.

Men allerede en måned senere, den 28. december, blev Top-Toy erklæret konkurs. Det skete blandt andet på baggrund af et stærkt utilfredsstillende juleudsalg.