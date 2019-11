Siger Covidence dig noget? Nej, vel?

Og det er der god grund til - selvom der er tale om en vaskeægte dansk succeshistorie. For det hemmelighedsfulde firma gør alt, hvad det kan for at holde sig ude af rampelyset.

It-firmaet Covidence ligger i Rønde på Djursland og laver videoudstyr til politi, efterretningstjenester og militær i hele verden.

Det går godt. Rigtig godt.

Covidence har netop præsenteret et nyt regnskab, der viser et overskud på hele 68 millioner kroner, skriver Finans. Ikke dårligt for et lille firma med kun 32 ansatte.

Men Covidences ejere skilter ikke ligefrem med succesen. Tværtimod.

Covidences oprindelige ejere har aldrig talt med pressen, men de er blevet rige på firmaets store succes.

Siden stiftelsen i 2007 har Covidence i alt tjent næsten 300 millioner kroner.

Ejerne har siden stiftelsen kunnet trække millioner ud i udbytte som følge af succesen.

I 2014 solgte ejerne firmaet til den britiske kapitalfond Montagu for mellem 700 og 900 millioner kroner, og siden har Covidence haft vokseværk.

Sidste år solgte Montagu Covidence videre til en anden kapitalfond, EMK Capital.

Hvor meget den nye ejer betalte for Covidence er... hemmeligt.