En hemmeligholdt rapport fra den europæiske bankmyndighed konkluderer, at Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank i en årrække var så mangelfuldt, at det i flere tilfælde er i strid med lovgivningen. Det skriver Information.

På trods af klare faresignaler var Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank i perioden 2007-2014 så mangelfuldt, at det i flere tilfælde var i strid med EU-lovgivningen.

Det konkluderer Den Europæiske Bankmyndigheds (EBA) undersøgelseskomité i en hemmeligholdt rapport, som Dagbladet Information er kommet i besiddelse af.

Både det danske og det estiske finanstilsyn »kunne og burde« havde gjort mere, konstaterer rapporten, der i alt afdækker »fire brud på EU-retten«.

Undersøgelseskomitéen, der ledes af EBA’s formand og seks bestyrelsesmedlemmer, indstillede deres konklusioner til vedtagelse af EBA’s bestyrelse. Men på et møde den 16.april afviste et flertal i bestyrelsen, der består af chefer fra de 28 EU-landes finanstilsyn, at følge indstillingen. Både Finanstilsynets direktør Jesper Berg og hans estiske kollega deltog i afstemningen, selv om det var deres myndigheder, der var under anklage.

Sagen er »skandaløs«, mener den tyske europaparlamentariker fra De Grønne Sven Giegold, som er i besiddelse af rapporten og har delt den med Information.

»Efter at EBA’s bestyrelse har fejlet, må EU-kommissionen nu indlede en sag mod Danmark og Estland for at have brudt deres forpligtelser,« siger han.

Rapportens indhold står i kontrast til Finanstilsynets egen udlægning af EBA’s undersøgelse.

»EBA har ikke fundet grundlag for, at Finanstilsynet eller Finantsinspektioon har brudt EU-reglerne«, skrev Finanstilsynet i en pressemeddelelse den 17. april. Tilsynet nævnte ikke, at undersøgelseskomitéen faktisk havde fundet lovbrud.

EBA-undersøgelsen er »solid« og »grundig«, og kritikken er »meget klar«, vurderer hvidvaskekspert og direktør i revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft.

»Når man ser på indholdet af rapporten og den efterfølgende afvisning i EBA’s bestyrelse, kan man sætte spørgsmålstegn ved, om frifindelsen hviler på et reelt grundlag,« siger han.

Bestyrelsens afvisning af rapporten er »måske snarere et politisk spil,« tilføjer Jakob Dedenroth Bernhoft.

Også Niels Skovmand Rasmussen, der er lektor i finansiel regulering ved Syddansk Universitet, finder rapporten overbevisende.

Det er »overraskende og bekymrende«, at bestyrelsen valgte at gå imod dens konklusioner, siger han til Information og kalder det »en oplagt interessekonflikt«, at cheferne for det danske og estiske finanstilsyn selv deltog i afstemningen

Ud af de fire brud på EU-retten, som EBA’s undersøgelseskomité har fundet, bærer Finanstilsynet ifølge rapporten ansvaret for de to og det estiske tilsyn for ét, mens det fjerde lovbrud var begge myndigheders ansvar.

Hverken Finanstilsynet eller det estiske finanstilsyn har ønsket at kommentere sagen, men henviser i stedet til EBA.

EBA henviser til et brev til EU-Kommissionen, som de offentliggjorde på deres hjemmeside fredag aften. Her fremgår det, at bestyrelsen ikke mente, at det danske og estiske finanstilsyns fejl var i strid med EU-retten og »mere generelt« satte spørgsmålstegn ved, om en undersøgelse af lovbrud er det rigtige »værktøj« at tage i brug, når det handler om sager af ældre dato.