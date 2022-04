Stigningen er næsten så stor, at det kan være svært at tro på. Men den er god nok.

Overskuddet hos selskabet Ramcon er på bare to år gået en vej: OP.

Ifølge Finans.dk var overskuddet for to år sidenpå beskedne 1,1 million kroner, mens det nyeste regnskabsår, der er afsluttet i januar, viser et overskud på 512,9 millioner kroner.

Det svarer til en stigning på svimlende 46.527 procent, altså seksogfyrretusindfemhundredogsyvogtyve.

Men hvad er det, der har kunnet genere så stort et overskud? Jo, det er laboratorieudstyr, der bruges i forbindelse med pcr-testning. Simpelthen.

»Ramcon A/S har for regnskabsåret 2021/22 opnået et ekstraordinært stærkt resultat, der er højere end de forventninger, der var på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen sidste år,« som der står i det nye regnskab ifølge Finans.dk.

Det store overskud har i øvrigt betydet, at man hos Ramcon i Birkerød har valgt at udbetale hele 500 millioner kroner i udbytte til ejerkredsen, der består af seks personer.

Det kommer ikke mindst direktør Jesper Hardt til gode. Han ejer 41 procent af virksomheden.