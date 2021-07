Den kendte restaurant Kanton 27 har for længe siden serveret sin sidste fondue. Nu har de indgivet en konkursbegæring.

Det skriver Finans.

Hopper man ind på Kanton 27s hjemmeside, er det ikke en velkomsthilsen, man bliver mødt med. Tværtimod.

Restauranten, der havde schweizisk mad og kultur på menuen, meddelte allerede tilbage i april, at de ikke kom til at genåbne sammen med resten af Danmark.

»Vi har måttet konstatere, at det ikke vil være økonomisk forsvarligt at fortsætte driften af ​​vores elskede restaurant og har derfor afstået vores lejemål på Frederiksberg station,« skrev Benjamn Weber, medejer af Kanton 27, dengang på restaurantens hjemme– og Facebook-side.

Benjamin Weber fortalte tidligere på året til Finans, at han havde solgt sit hus for at investere i virksomheden, ligesom han også allerede på det tidspunkt fortalte, at det så meget sort ud.

Mange restauranter har haft det svært under coronapandemien, og flere gange har Benjamin Weber kritiseret regeringens kompensationsordninger.

Konkursbegæringen kom torsdag den 15. juli.

Benjamin Weber er uddannet arkitekt og det er også det fag, han er vendt tilbage til.