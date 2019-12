Forandring fryder.

Helle Thorning-Schmidt er vant til at koordinere alt, hvad hun melder ud.

Sådan har det været i Statsministeriet, som hun var den første kvinde til at få nøglerne til, og sådan var det i Red Barnet, som hun var administrerende direktør for indtil i sommer.

Nu er hun helt sin egen og gør sig som professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder som Vestas og industrivirksomheden Carsoe, ligesom hun driver sit eget rådgivningsfirma ‘Thorning-Schmidt Global’.

Den nye tilværelse passer hende helt perfekt, også selvom det var uhyggeligt at kaste sig selv ud på dybt vand uden nogen form for sikring om, at alt nok skulle gå. Det fortæller hun i et stort interview til Børsen.

Ikke desto mindre, er det lige, hvad det gør.

Helle Thorning-Schmidt farer nu rundt over hele kloden og deltager i bestyrelsesmøder hos større internationale organisationer, tænketanke og virksomheder, ligesom hun også finder plads til at sætte sig i stolen ved siden af Anders Breinholt i Natholdet og køre rundt med Gulddreng, Malte Ebert, i podcasten ‘Køretimen’.

»Jeg er blevet en fri kvinde. Det har jeg ikke været i rigtig mange år,« siger Helle Thorning-Schmidt om sit nye liv og minder om, at det ikke var nemt at nå til, hvor hun står i dag.

Det kræver nemlig mod at turde nulstille sin tilværelse, og det tager tid at tilpasse sig en ny hverdag med anderledes udfordringer, fortæller hun.

»Det, der sker, når man forlader en post som statsminister eller en stilling som CEO i en stor organisation, er, at man pludselig bliver herre over sin egen stemme igen. I en organisation som Red Barnet er samtlige ens budskaber koordineret og gennemarbejdet ned i mindste detalje, så alle i hele verden kan leve med dem. Men da jeg stopper, kan jeg igen selv bestemme, hvad jeg vil, og hvad jeg vil sige på alle tidspunkter af døgnet. Det er en befrielse, men også øvelse, der tager lidt tid, og som jeg lige skal vænne mig til.«

Helle Thorning-Schmidt, der til dagligt bor i London, har mange af sine gøremål i udlandet, og hun anslår, at hun bruger omtrent en fjerdedel af sin tid i Danmark.

Helle Thorning-Schmidt var dansk statsminister i perioden 2011-2015, og hun var administrerende direktør for Red Barnet International med hovedsæde i London i perioden 2016 til sommeren 2019.