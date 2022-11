Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inflationen er steget i vejret på verdensplan.

Nu frygter en amerikansk hedgefondsgigant, at verdensøkonomien er på vej direkte mod hyperinflation.

»Det kan føre til et globalt samfundssammenbrud og civile eller internationale stridigheder,« lyder advarslen fra den USA-baserede hedgefond Elliot ifølge Dagbladet.

Centralbanker verden over forsøger desperat at tæmme inflationen med kraftige rentestigninger. Indtil videre er inflationen dog langt over målet i de fleste lande.

I et brev til kunderne advarer hedgefond Elliot nu om risikoen for en potentielt lammende hyperinflation. Det skriver Financial Times.

Groft forklaret betyder det, at inflationen jævnligt løber ud af kontrol med en kraftig stigning i prisudviklingen på varer og tjenesteydelser på kort tid.

Hedgefonden udelukker ikke, at »ekstraordinære« forhold kan føre til den værste finanskrise siden Anden Verdenskrig.

Hedgefondsgiganten, der er en af ​​verdens største og mest indflydelsesrige, henviser til historiebøgerne. Herunder finanskrisen i 2008, som fik alvorlige afsmittende effekter for den globale økonomi.

»Investorer skal ikke tro, de har set alt,« lyder det.