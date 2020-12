Coronavaccinen fra medicinalselskaberne Sanofi og Glaxosmithkline, som Danmark har en aftale om forhåndskøb med, er forsinket.

Det oplyser Sanofi i en pressemeddelelse.

Den ventes nu først på markedet i slutningen af 2021. Tidligere har planen været at få vaccinen på markedet i juni 2021.

Beslutningen er taget, efter at der er kommet resultater fra forsøgsstudier i fase 1 og 2. Resultaterne viste en respons for personer i alderen 18 til 49 år, mens vaccinen ikke var lige så effektiv for ældre.

Artiklen opdateres...