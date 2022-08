Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der bliver i den grad langet varer over disken i Harald Nyborg-butikkerne, der kan findes i hele landet.

Faktisk i en sådan grad, at virksomheden nu har set sig nødsaget til at udvide lagerkapaciteten med hele to ekstra lagerhaller, der sammenlagt rummer 4000 kvadratmeter.

Det skriver Fyens Stiftstidende, der ligeledes kan berette, at de nye lagerhaller altså består af teltdug og stålrammer i stedet for - som den slags er flest - mursten, hvilket har resulteret i, at de står klar på rekordtid.

»Vi er utroligt glade for, at vi på så kort tid har to spritnye lagerhaller klar til brug. Det har stor betydning for vores forretning, at vi ikke behøver at bruge flere år på at udvide vores butik. Det gør, vi kan prioritere vores kunder og møde deres behov hurtigst muligt,« fortæller udviklingschef, Kurt Øbro, til mediet.

Erling Daell. Sanger og ejer af Harald Nyborg. Foto: Claus Bech Vis mere Erling Daell. Sanger og ejer af Harald Nyborg. Foto: Claus Bech

På baggrund af coronakrisen, der for alvor fik danskerne til at gå amok med havearbejde og hjemmebyggeri, kunne Harald Nyborg A/S, som også ejer Jem & Fix samt en række andre forretninger, aflægge et rekordregnskab.

Her var omsætningen braget i vejret fra 5,7 milliarder kroner i 2019 til 7,4 milliarder kroner i 2020.

Det førte også til en voldsom stigning i overskuddet, der efter skat endte på 544 millioner kroner i 2020 mod 294 millioner kroner i 2019.

Sidste år formåede virksomhedens ejere, Kurt Daell og hans sønner, Erling og Njal Daell, at forøge formuen med hele 6,4 milliarder kroner, hvilket sikrede dem en 14. plads på listen over landets 100 rigeste.