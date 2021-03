Er du træt af at fiske efter slik i bøtter, som mange andre også har stukket sine lapper ned i, for derefter nærmest af knække dine tænder midtover, når du bider i det?

Det er virkeligheden i mange kiosker, slikbutikker eller supermarkeders bland-selv afdelinger.

For selvom mange forretningsområder er rykket over på digitale platforme, har det aldrig rigtig bidt sig fast i bland-selv slikken.

Det opdagede to unge iværksættere sidste år, da coronapandemien omfavnede Danmark.

Nikolaj Lynge og Frederik Schell arbejdede begge i nattelivet, og fra den ene dag til den anden, gik de fra 60 timer til nul på en arbejdsuge.

Men så fik Frederik en idé:

»Jeg ser en aarhusiansk slikbutik, der laver et opslag på Facebook, hvor de skriver, at slikket er ved at blive for gammelt. De har ikke kunnet sælge det på grund af coronaen. Han tilbød at blande det, og sende det videre til folk, og det kom der tusindvis af kommentarer til.«

Der lå et stort uudnyttet marked, tænkte Frederik. Nikolaj var ikke solgt på ideen fra start af, men da de fik undersøgt markedet og mulige leverandører, gik det op for ham, at det egentlig var en rigtig god idé.

De købte én kasse af hver slags slik, som leverandøren havde, og flyttede virksomheden ind på Frederiks gamle værelse i forældrenes hus.

Her begyndte startskuddet til en forretning, der hurtigt tog fart.

Laberlarven, som virksomheden blev døbt, sælger bland-selv slik over nettet. Et marked, hvor der var stort potentiale, især i en tid med pandemi, men hvor der nærmest ikke var nogle aktører.

Så på to måneder gik de fra et værelse på syv kvadratmeter, til et lager lidt uden for Aarhus.

Et halvt år senere har de 25 ansatte, op mod 500 ordrer om dagen, og en daglig omsætning på over 50.000 kroner:

»Vi havde slet ikke forventet, at det ville tage så meget fart. Vores største problem er, at vi slet ikke kan følge med efterspørgslen,« fortæller han.

Derfor opsøger de også nye lokaler, mens de også vil forbedre serviceniveauet, så de kan levere slik til døren samme dag, som det bestilles. Mange unge laver nemlig impulskøb, når det kommer til søde sager, fortæller han.

Han tror, at coronapandemien bestemt har sat fut under kedlerne hos virksomheden, idet folk nok er blevet mere hygiejnebevidste.

Men udover det tror han også, at folk sætter pris på at få slik, der er friskt, og som ikke har ligget i en bøtte i flere uger. De udskifter nemlig deres slik på daglig basis.

På et år er de gået fra at være arbejdsløse, til at have en forretning, der eksploderer. Og det på trods af, at ingen af dem er de særligt store slikmunde:

»Jeg havde grinet højlydt, hvis folk havde sagt, at jeg skulle have en slikbutik.«