Det hele begyndte ved at spisebord i Tårnby.

Siden har ægteparret Elisabeth og John Norden gjort en stor forskel for tusindvis af danskere.

Men nu slutter det. Ægteparret skal ud på en ny rejse.

Det oplyser parret selv i en pressemeddelelse.

Til april er det 20 år siden, at ægteparret stiftede selskabet Mybanker ved spisebordet i Tårnby på Amager.

Siden har danskerne haft mulighed for at sammenligne banker og dermed finde den bedste bank til netop deres behov på en digitale platform - en service som rigtig mange har benyttet sig af.

»Det er en fantastisk rejse, der slutter for os nu,« siger John Norden i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Vi er stolte over at have givet gode råd og vejledning til så mange danskere. Nu er det tid til en ny rejse.«

Før John Norden stiftede Mybanker.dk var han bilforhandler. Foto: Bjarke Bo Olsen Vis mere Før John Norden stiftede Mybanker.dk var han bilforhandler. Foto: Bjarke Bo Olsen

Mybankers bestyrelsesformand Jan Dal Lehrmann fortæller, at John Norden allerede for tre år siden meldte ud, at 2020 skulle være året, hvor Elisabeth og John Norden forlod ejerkredsen.

»Hans fremsigtede udmelding har sikret os en rigtigt god proces, hvor John, af et par omgange, har givet stafetten videre,« siger Jan Dal Lehrmann, som ønsker parret held og lykke med deres kommende projekter.

Bestyrelsen har altså haft god tid til at finde nye kræfter til at overtage posten.

De nye kræfter i ejerkredsen er Jacob Aisen, som bl.a. været med til at stifte virksomhederne Unwire og Storebox, og Malene Brinkland Hansen, der kommer med mange års erfaring som Partner og konsulent hos Implement Consulting Group.