Bestyrelsen i Alm. Brand A/S har besluttet at skille sig af med Søren Boe Mortensen.

Han har ellers været administrerende direktør i virksomheden siden 2001.

Det er på baggrund af, at man ønsker fornyelsen i toppen af den daglige ledelse, skriver Finans.dk.

Alm. Brand oplyser ændringen i toppen i en selskabsmeddelelse.

Beslutningen er taget efter 'strategiske drøftelser, hvor det har stået klart for bestyrelsen, at virksomhedens samlede udvikling inden for de tre forretningsområder Forsikring, Pension og Bank har behov for et styrket strategisk fokus'.

Bestyrelsen skal nu på jagt efter en ny administrerende direktør.

Det vides ikke, om det er en proces, der allerede er startet.