Det er ikke ligefrem hver dag, man hører om fem kolleger, der sammen kan fejre hvert sit 25-års jubilæum.

Og når man så ovenikøbet kan oplyse, at de fem jubilarer faktisk har fulgt hinanden i arbejdslivet siden 1979, så bliver det lige en tand vildere.

Men ikke desto mindre, så er det lige præcis virkeligheden for Bjarne Christensen, Henrik Gattrup, Jan Andersen, Karsten Vissing Jakobsen og Knud Rasmussen. Lørdag kan alle fem nemlig stolt sige, at de har arbejdet 25 år for virksomheden Niras, der ligger i Odense.

Niras er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som faktisk ligger spredt over hele verden. Men netop de fem herrer fra Odense er fremhævet som en kæmpe gevinst for hele virksomheden.

»Det er fantastisk i dagligdagen at kunne trække på så mange års erfaring hos fem kapaciteter, der har været med til at udvikle den danske fødevarebranche. Niras’ kompetencer til at designe fødevarefabrikker, der kombinerer fødevaresikkerhed og bæredygtighed, skyldes i høj grad de tværfaglige kompetencer og evnen til vidensdeling, som de fem kolleger i Odense besidder,« siger Olav Vind Larsen om de fem jubilarer.

Men deres fælles historie rækker altså længere tilbage end de 25 år, de har delt med hinanden i Niras.

I 1979 begyndte de nemlig alle sammen i et lille rådgivende ingeniørfirma ved navn J. G. Hvirvelkær.

I 1996 besluttede de fem at starte deres eget rådgivende ingeniørfirma, der senere blev opkøbt og fusionerede med Niras, hvor de nu har været i 25 år.

Alle fem arbejder desuden indenfor forskellige områder.

Bjarne Christensen har i de sidste 25 år blandt andet arbejdet med planlægningen bag fabrikker og hygiejneanalyser af fødevarefabrikker. Henrik Gattrup har derimod fokuseret sit arbejdsliv på projektledelse af bygningskonstruktioner og anlægsarbejde.

For Jan Andersen har den lange karriere primært budt på arbejde med køle- og fryseanlæg, VVS-installationer og energitekniske anlæg.

Karsten Jakobsen har derimod haft stort fokus på miljøgodkendelser, miljøvurderinger og renere teknologi, mens Knud Rasmussen har arbejdet med projekter indenfor blandt andet slagterier. Knud Rasmussen var desuden direktør for de fem mænds fælles virksomhed i 1996.