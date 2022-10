Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Trods støtte fra store investorer og staten er det nu slut.

»Det er en ulykkelig historie, for det er en ret spændende virksomhed, der har været ramt af coronanedlukningen,« siger kurator Nicolai Dyhr.

For ifølge Finans.dk er selskabet Paralenz nu gået konkurs.

Det er firma, der har udviklet undervandskameraer og desuden »skabt et community for dykkere med tusindvis af brugere over hele verden«. Som det lyder fra kuratoren.

Igennem de seneste år har investorer som smidt mere end 60 millioner kroner i Paralenz af investorer som ATP og også statens investeringstank, Vækstfonden.

Alligevel har virksomheden, der blev etableret i 2016, skabt det ene millionunderskud efter det andet.

De seneste tre års regnskaber ser sådan ud ifølge offentligt tilgængelige oplysninger:

Et minus på 7,9 millioner kroner i 2019.

Et minus på 11,9 millioner kroner i 2020.

Et minus på 18,3 millioner kroner i 2021.

Der er stadig et håb om at finde en køber af Paralenz, så selskabet kan føres videre. Og jobbene hos de cirka 20 ansatte kan reddes.