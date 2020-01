Mandag blev en historisk god dag for smykkefirmaet Pandora.

Deres aktie bragede mod skyerne efter et meget positivt regnskab og endte i et plus på 12 procent.

Så hvis du er en af dem, der har sat sine penge i Pandora-aktien, kan mandag have været en fremragende dag. Værdistigningen for selskabets aktionærer lyder på 3,5 milliarder kroner.

Det skriver Finans.dk. De skriver også, at den rigtig gode dag for smykkefirmaet skyldes, at de fremlagde et regnskab, der var bedre end forventet.

Pandora kunne tidligere på året fortælle, at deres salg har været faldende over hele verden, og det ændrer det seneste kvartalregnskab ikke på.

Samlet set er salget faldet otte procent over hele året, men det var også, hvad man forventede, da året startede.

Men det seneste regnskab viser, at den nye strategi, som smykkefirmaet har lagt, ser ud til at virke, og derfor stiger aktien.

Tidligere har det været nogle skrækkelige år for Pandora på børsen. Tilbage i 2016 var aktien helt oppe på 1000 kroner, mens den i 2018 var nede på 22,70 kroner.

Nu ligger værdien på 328,20 kroner.

De andre danske virksomheder har ellers en rigtig hård dag på markedet. Flere selskaber som Mærsk, ISS og Jyske Bank er faldet med mere end to procent.

Urolighederne mellem Iran og USA har påvirket aktiemarkedet over hele verden og dermed også C25-indekset i Danmark. Specielt oliepriserne er røget i vejret.

Det betyder, at det pludselig er blevet markant dyrere at fylde benzin og diesel på bilen.