Priserne på ejerlejligheder er blevet så høj, at det hæmmer salget, vurderer økonom.

Flere indikationer fra boligmarkedet tyder på, at der er aftagende købelyst til de priser, som ejerlejligheder bliver tilbudt til.

Onsdag kan Danmarks Statistik fortælle, at antallet af handler med ejerlejligheder i oktober var 12 procent lavere end 2017.

Danmarks Statistik afventer stadig tinglys på alle handler, så tallene er derfor baseret på et estimat, der antager, at der sker en forsinkelse med samme mønster som i 2017.

Dermed følger oktober samme tendens som i hele 2018 med færre lejlighedshandler.

Modsat stiger antallet af handler med enfamiliehuse.

Tidligere har tal fra Finans Danmark vist, at noget tyder på, at 2019 starter med flere boliger til salg til højere priser.

Ifølge økonom ved Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad skyldes faldet i antallet af handler, at priserne for lejligheder særligt i København er begyndt at nå et prisleje, der sætter begrænsninger for, hvor mange handler der kan finde sted.

- Det skyldes formentlig, at prisen på lejligheder, særligt i København, efterhånden har nået et niveau, hvor færre kan være med, skriver Anders Christian Overvad.

- Dertil kommer de nye låneregler, der trådte i kraft i januar, der begrænser valget af låntyper for boligkøbere med en gæld, der overstiger fire gange indkomsten. Det rammer særligt boligkøbere i de dyreste områder.

Afdelingsdirektør for boligøkonomi i Jyske Bank Mikkel Høegh peger på, at en faktor kan spille. Her tænker han på den kommende reform af værdisætningen af boliger, hvad angår beskatning.

- Boligpriserne er flere steder under pres grundet regulering og den kommende skattereform, som der fortsat er en del usikkerhed om, skriver han i en kommentar.

- Når vurderingerne begynder at ramme danskernes e-bokse, vil flere blive bevidste om de nye vurderinger, som vil være mere retvisende i forhold til markedsniveauer.

- Det vil i sig selv formentlig øge bevidstheden, og dermed vil højere skatter blive indpriset i prissætningen af lejligheder.

