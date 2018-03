Kina og USA er de danske rederiers største markeder, og en handelskrig kan få konsekvenser, siger direktør.

København. Flere brancher åndede lettet op, da USA torsdag midlertidigt undtog EU for de varslede toldstigninger på stål og aluminium.

I rederibranchen er man dog stadig bekymret, for på samme dag annoncerede den amerikanske præsident, Donald Trump, en straftold på kinesiske varer.

En handelskrig mellem de to lande er ikke godt for de danske rederier, forklarer Jakob Clasen, der er direktør for Danske Rederier.

- Vi er glade, hvis der ikke kommer en handelskrig mellem EU og USA, men det er sådan set lige så bekymrende for os, hvis der kommer en mellem Kina og USA.

- Kina og USA er vores to største markeder, så hvis de begynder at slås, kan det få effekt på de danske rederiers omsætning, siger han.

På kort sigt vurderer Jakob Clasen dog ikke, at det vil få den store betydning.

- Det, der bekymrer os, er, hvad det kan føre til på sigt - om det er første skridt i en større handelskrig, eller om man nøjes med at rasle med sablerne, siger han.

De danskere rederiers aktiviteter i USA og Kina har en årlig samlet eksportværdi på 38,5 milliarder kroner.

De to markeder udgør 23 procent af rederiernes samlede handel.

/ritzau/