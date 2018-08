Spændinger og forhøjede toldsatser mellem USA, Kina og Europa giver rynkede bryn hos A.P. Møller - Mærsk.

København. Verdenshandlen er selve A.P. Møller - Mærsks grund til at eksistere. Som verdens største containerrederi lever Maersk Line af at fragte varer på kryds og tværs af kloden.

Derfor er den politiske udvikling, hvor USA med præsident Donald Trump i spidsen angriber frihandlen med forhøjede toldsatser for at opnå politiske mål, bekymrende.

- Effekten af disse tariffer er usikker og afhænger af, hvor meget af de afledte prisstigninger kan blive absorberet af forbrugerne, hvor meget USA og dets handelspartnere kan diversificere deres import og bredere effekt på investeringer, erhvervstillid og forsyningskæder, skriver A.P. Møller - Mærsk i regnskabet.

USA lagde ud med at forhøje toldsatsen på stål og aluminium fra resten af verden. Det udløste modsvar og efterfølgende har Europa og Kina svaret igen med højere told på amerikanske varer.

Specielt USA og Kina har skudt på hinanden på toldområdet. Ifølge A.P. Møller - Mærsk er der lagt ekstra told på varer for samlet 160 milliarder dollar eller 0,4 procent af den samlede verdenshandel.

- Ifølge eksterne analyse kan verdenshandlen blive reduceret med 0,1-0,3 procent. Handlen mellem USA og Kina kan dog bliver betydeligt mere påvirket.

- USA's import via container fra Kina kan falde med op til fire procent og kinesisk import fra USA kan falde med seks procent, skriver A.P. Møller - Mærsk.

Handelskrigen har dog ikke kørt markedet for containerfragt af sporet i andet kvartal, de tre måneder, der sluttede med juni. Her steg den globale containerfragt med fire procent ifølge regnskabet.

Der har dog været spekuleret i, at med højere toldsatser på vej, ville mange selskaber sørge for at importere det, de skal bruge, inden de træder i kraft.

I første halvår sejlede A.P. Møller - Mærsks containerrederier, hvad der svarer til 6,6 millioner 40 fods containere.

/ritzau/