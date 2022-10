Lyt til artiklen

I mere end et årti har pensionskasserne ATP Ejendomme og PensionDanmark ejet de fire ikoniske Magasin-ejendomme i København, Lyngby, Aarhus og Odense.

Men ikke mere.

De ejendomme sælges nu tilbage til stormagasinets ejere.

Det oplyser ATP Ejendomme i en pressemeddelelse.

»Efter et forhandlingsforløb er parterne nået til enighed om en transaktion, så ejendommene nu overdrages til Magasin, som er den oplagte ejer af ejendommene, der er skræddersyede til retail-brug,« lyder det i pressemeddelelse.

ATP Ejendomme og PensionDanmark har hver især ejet 50 procent af ejendommene, som nu er tilbage i Magasins hænder:

»Tilbagekøbet af de fire ejendomme på Kongens Nytorv i København, Aarhus, Lyngby og Odense har længe stået øverst på vores ønskeseddel. Det er vores klare opfattelse, at kunderne prioriterer fysisk handel fortsat, og med ejerskabet betyder det, at vi nu kan udvikle og investere langsigtet,« siger administrerende direktør i Magasin, Peter Fabricius.

Prisen for den store ejendomshandel kendes ikke.

Til erhvervsmediet Finans oplyser Magasin du Nord, at prisen ikke er offentlig. Der er dog tale 'om et større beløb', lyder det.

»Ud fra ejendommenes størrelse og værdi må det dog ligge i milliardklassen,« skriver Finans.

Transaktionen er fortsat betinget af formel godkendelse af de danske konkurrencemyndigheder og forventes at falde helt på plads inden for de kommende måneder, oplyses det i pressemeddelelsen.

Pensionskasserne købte for omkring et årti siden ejendommene af to omgange. Først Magasin-ejendommene i Aarhus, Odense og Lyngby i 2010 og så Magasin-ejendommen på Kongens Nytorv i 2013.