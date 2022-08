Lyt til artiklen

Mærsk stod til at få over syv milliarder kroner for et salg af deres containerproducent.

Men nu er handlen gået i vasken i sidste øjeblik.

Det skriver Mærsk i en pressemeddelelse.

Den kinesiske køber har pludselig trukket sig. Det skyldes, at transaktionen er stødt på »betydelige regulatoriske udfordringer«, som spænder ben for handlen. Mærsk kommer dog ikke nærmere, hvor modstanden kommer fra, og hvad den består i.

»Det er uheldigt, at transaktionen ikke kommer til at ske trods bestræbelserne fra begge parter,« udtaler Mærsks finansdirektør, Patrick Jany, i pressemeddelelsen.

Der er tale om salget af Maersk Container Industry (MCI), der har eksisteret siden 1991, og der selv fremstiller de containere, som rederiet sejler med. Det blev sat til salg i maj 2021, og få måneder efter havde de altså fundet en aftager, hvor handlen skulle afsluttes i 2022.

Køberen var China International Marine Containers. Selskabet er blandt andet ejet af en af Mærsks største konkurrenter – den kinesiske, statsejede rederigruppe Cosco Shipping – og China Merchants Group, som hører under transportministeriet i Kina.

Nu beholder Mærsk i stedet ejerskabet af virksomheden, som fremstiller kølecontainere til at transportere letfordærvelige varer.