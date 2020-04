Han startede kontorudlejningsgiganten WeWork. Han blev hyldet som en visionær iværksætter, der havde skabt en virksomhed, der blev anset for at være en af verdens mest værdifulde startups.

Men manden bag WeWork, Adam Neumann, har på rekordtid mærket begrebet 'højt at flyve, dybt at falde' på egen krop.

Det skriver Bloomberg.

Det er på under et år, at Adam Neumanns formue er gået fra 95 milliarder kroner til nu at være på 3 milliarder kroner.

Det enorme tab skyldes, at den største aktionær i WeWork, japanske Softbank, har valgt, at man ikke vil udføre en del af redningsplanen for det kriseramte selskab.

Softbank ville have købt en stor andel aktier hos eksisterende aktionærer i WeWork. Deriblandt Adam Neumann. Men den del af planen er nu blevet droppet.

Hvis det var sket, havde Neumann fået en milliard dollars ind på kontoen.

Aftalen gik dog i vasken, fordi WeWork ikke levede op til en række forpligtelser.

Dette er dog blot en af mange kaotiske historier om WeWork i løbet af det sidste år.

I august sidste år stod virksomheden til at blive børsnoteret med en forventet værdi på mindst 317 milliarder kroner. Men så begyndte alting at gå galt for virksomheden, da prospektet kom på gaden.

Virksomheden modtog hård kritik, og det medførte en iskold modtagelse fra store investorer. Derfor måtte WeWork aflyse børsnoteringen.

Som om det ikke kunne blive værre for Neumann, så blev han tvunget til at gå af som topchef efter den mislykkede børsnotering.