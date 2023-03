Lyt til artiklen

Det hele falder sammen for tech-firmaet Meew i disse dage.

Virksomheden meddeler nu i en pressemeddelelse, at firmaets bestyrelse træder tilbage, og at en kommende børsnotering nu helt droppes.

Tirsdag trådte Meews topchef og stifter, Armin Kavousi, tilbage efter at Frihedsbrevet havde afsløret, at han havde pyntet sit cv med en kandidatgrad i neurovidenskab. En kandidatgrad han ikke besidder.

Onsdag kunne Finans så fortælle, at Sorgenfri Kapitalforvaltning, som stod til at tegne aktier for det største beløb, også trak sig.

Og nu får det altså yderligere konsekvenser.

I pressemeddelelsen siger den nu tidligere formand for bestyrelsen Sam Jalaei:

»Siden vi hørte om Armin Kavousis misbrug af titler i går, har vi forsøgt at genetablere den nødvendige tillid blandt investorerne, men vi må indse, at det ikke har været muligt. Bestyrelsen har derfor besluttet at annullere planerne om at børsnotere selskabet. Vi mener, at dette er den rigtige beslutning for virksomheden, investorerne og markedet.«

Og samtidig nedlægger han altså sit eget og tre andre bestyrelsesmedlemmers hverv.

»Bestyrelsen har også besluttet at træde tilbage som bestyrelsesmedlemmer med øjeblikkelig virkning, da vi ikke mener, at vi er de rette personer til at bringe selskabet videre herfra,« siger han.

Peter Funch, der onsdag blev sat i spidsen for Meew siger:

»Vi er i gang med at få dannet en ny bestyrelse.«