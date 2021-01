Du er nok ikke på fornavn med ham, men måske kender du ham alligevel fra Hollywood-filmen ‘The Big Short’.

Her portrætterer skuespilleren Christian Bale den nu berømte investor, Michael Burry. Han er senest dukket op på radaren uden for investeringskredse, fordi han har sået kimen til en trend, der nu fuldstændig overrumpler det amerikanske aktiemarked.

Det drejer sig hovedsageligt om firmaet GameStop.

Alene indenfor det seneste døgn er kursen på amerikanske GameStops aktie fløjet op og ned fra 483 dollar i top til 112 i bund. Set over en periode på et par måneder har kursen dog kun bevæget sig én vej: Op.

Tip os Har du købt aktier i GameStop, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Så sent som 12. januar kunne en GameStop-aktie købes for 19 dollar. Ved børsens lukketid torsdag 28. januar stod papiret til 193 dollar.

»Det, vi ser i USA, er 5-10 gange større end noget, jeg før har set. Det er ret vildt. Jeg har været med i 30 år og har set opture, nedture, finanskriser, Irak-krig, dotcom-boble, men det her er meget større,« siger Investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen til FinansWatch.

Den utrolige udvikling blev sat i bevægelse i april 2020.

Her opkøbte Michael Burry for priser på mellem to og fire dollar per aktie 5,3 procent af Gamestop, der længe har lignet en døende patient.

Christian Bale spillede Michael Burry i filmen 'The Big Short' fra 2015. Foto: VALERIE MACON Vis mere Christian Bale spillede Michael Burry i filmen 'The Big Short' fra 2015. Foto: VALERIE MACON

GameStop har solgt computer- og konsolspil i primært shoppingcentre verden over. Men den stadig større mulighed for at købe spil online har dag for dag frataget spilbutikkerne deres marked.

Sidste år lukkede alle 34 afdelinger i Danmark, og på verdensplan har tabet været tæt på 10 milliarder kroner bare set over de seneste 12 regnskabskvartaler.

Der har således været tegn i både sol, måne og stjerner på, at GameStops stod foran et regulært spilstop. Game over.

Derfor har store hedgefonde med svulmende pengetanke som Melvin Capital og Citron Research investeret mange penge imod aktien: Altså sat penge på, at aktien vil blive ved med at falde. Det hedder at shorte.

Andrew Left er stifter af Citron Research, der har satset på at GameStop-aktien ville falde i værdi. Arkivfoto Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Andrew Left er stifter af Citron Research, der har satset på at GameStop-aktien ville falde i værdi. Arkivfoto Foto: BRENDAN MCDERMID

Men Michael Burry, der er kendt som manden, der bedre end nogen anden forudså Finanskrisen og satsede penge på, at boligboblen i USA ville briste, lader til at have haft højere tanker om GameStop.

Han brugte i foråret i alt 15 millioner dollar på opkøb af den slagne aktie. Ifølge Forbes skrev han i den forbindelse et brev til GameStops bestyrelse med en opfordring til at selskabet skulle tilbagekøbe egne aktier.

Nogen ser ud til at have lyttet, for erhvervsmediet skriver, at GameStop over de seneste 13 måneder har tilbagekøbt aktier for 200 millioner dollar.

Ifølge Forbes har Michael Burrys interesse i GameStop mere end noget andet betydet, at helt almindelige småinvestorer har fået øjnene op for det ellers skrantende selskab.

Koordineret fra et underforum hos det sociale medie Reddit, kaldet Wall Street Bets, er de mange små investorer begyndt at opkøbe GameStop-aktier i hobetal. Hvilket altså har fået værdien til at gå nærmest lodret i vejret.

Amatørinvestorerne lader desuden til at have fundet ud af, at store aggressive hedgefonde som Melvin Capital og Citron Research lider milliardtab som følge af deres sats på, at GameStop-aktien ville falde. Og muligheden for at straffe storkapitalen lader til at have skubbet på lysten til at investere i GameStop.

Det er uvist, hvor mange penge Michael Burry selv har tjent på sine aktier i GameStop.

Hvis han havde beholdt alle sine aktier ville de 15 millioner dollar være omdannet til mere end en milliard efter nuværende kurs.

Der findes omkring 5.000 GameStop-butikker. Foto: TANNEN MAURY Vis mere Der findes omkring 5.000 GameStop-butikker. Foto: TANNEN MAURY

Men ifølge Forbes solgte han allerede i september en andel af sit ejerskab, så han sad tilbage med 1,7 millioner aktier. Det er sandsynligt, at han har solgt flere sidenhen, skriver mediet.

Michael Burry har ikke kommenteret på, hvornår han har solgt sine aktier.

I et tweet, der siden er slettet igen, har han dog kommenteret den vilde kursudvikling efter, at de aktivistiske amatørinvestorer besluttede sig for at købe GameStop-aktier.

»Der bør være juridiske og regulatoriske konsekvenser. Dette er unaturligt, sindssygt og farligt,« skrev Michael Burry.

Torsdag begrænsede flere amerikanske aktiehandelsplatforme handlen med Gamestop som følge af den intense spekulation.