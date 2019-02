Han har konkurskarantæne, har en betinget fængselsdom på otte måneder i bagagen, og er gået konkurs med intet mindre end 620 selskaber.

Alligevel buldrer Bryan Göddert ufortrødent videre - nu med firmaet Dansk Rekonstruktion, hvor han tilbyder konkurs-pakkeløsninger.

Konceptet er enkelt. Bryan Göddert, der har fået tilnavnet ’konkurskongen’, hjælper selskaber, som er ved at gå konkurs, med at skifte navn, ejer og direktør, før de går konkurs. Det skriver Finans.dk.

Formålet er, at ejere og ledere dermed ikke får en plet på deres renomme som følge af konkursen.

Bryan Göddert beskriver selv det, han tilbyder konkurstruede firmaer, som ’en pakkeløsning’ overfor Finans.dk. Han erklærer samtidig, at han ikke gør noget forkert.

En sag, som Finans.dk har fået aktindsigt i, giver et indblik i Bryan Gödderts arbejdsgang.

Her har Erhvervsstyrelsen bedt et firma om at forklare, hvorfor det har ikke indberettet A-skat eller moms, selvom firmaet har registreret både omsætning og lønudgifter for millioner.

Selskabets direktør er udnævnt af Bryan Göddert. Direktøren har ukendt adresse og har absolut ingen historik som leder – nu er han så direktør for det pågældende selskab og 26 andre.

Bryan Göddert har 620 konkurser i bagagen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Bryan Göddert har 620 konkurser i bagagen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Socialdemokratiet vil have Bryan Gödderts arbejdsmetode stoppet.

»Jeg er målløs over, at sådan en mand fortsat kan spille en rolle i dansk erhvervsliv. Han må simpelthen stoppes helt og aldeles,« siger Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet, til Finans.dk:

»Og jeg vil nu tage sagen på med Justitsministeren for at sikre, at vi kommer helt op på ryggen af ham.«

Hos Erhvervsstyrelsen oplyser man også, at man er klar over sagskomplekset, men ønsker ikke at kommentere yderligere.