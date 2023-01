Lyt til artiklen

Han har masser af penge på kistebunden, har solgt et hav af virksomheder og er altid garant for en kæk eller hård kommentar.

Ja, Martin Buch Thorborg er velsagtens skræddersyet til at sidde i en af de fem stole i tv-programmet 'Løvens Hule'.

Men det gør han ikke, og det undrer B.T.

Derfor spurgte vi ham indtil fraværet, da vi alligevel talte med ham om serieiværksætterens spritnye virksomhedssalg.

Og faktisk kunne Martin Buch Thorborg afsløre, at han flere gange er blevet spurgt.

»Du må godt citere mig for, at jeg er blevet spurgt flere gange, om jeg ville være med. Jeg elsker programmet, og min svoger (Jesper Buch, red.) er jo 'the shit' i det. Jeg har stor respekt for det,« siger han og fortsætter:

»Men det har altid efter en grundig vurdering endt med, at jeg har takket pænt nej.«

Årsagen er såresimpel:

Martin Buch Thorborg ville simpelthen ikke kunne se sig selv i øjnene, hvis han var en af de fem løver.

»Det er sådan, at jeg ikke kan lide at investere i for mange ting. Jeg er maks med i en tre til fire virksomheder af gangen,« siger Martin Buch Thorborg og uddyber:

»Og hvis jeg nu var med i tre sæsoner af 'Løvens Hule', så ville jeg jo pludselig have 15 investeringsprojekter i gang. Dér ville jeg brænde sammen. Det stressede mig helt vildt, engang jeg havde andel i 12 virksomheder.«

Alternativet ville være at takke ja til programmet, men at være nærig med investeringerne.

Noget, der dog ikke er en mulighed for Martin Buch Thorborg.

»Det ville være uærligt,« siger han.

De fem løver består i år af Jesper Buch, Jacob Risgaard, Christian Arnstedt og de to debutanter Anne Stampe og Louise Herping Ellegaard.