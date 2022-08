Lyt til artiklen

Per Lyngbak Nielsen blev mangemillionær, da han solgte sin del af kæden Fitness World.

Og nu vil den erfarne forretningsmand gøre det igen.

Han står bag fitnesskæden Fitness X, som har meldt ud, at de ville åbne 100 centre indenfor fem år. Men sådan gik det ikke. Det fortæller han til Finans.

»Som verden ser ud i dag, når vi på ingen måde de 100 centre, som var ambitionen.«

Arkivfoto af Per Lyngbak Nielsen fra 2006. Foto: Gitte Sofie Hansen Vis mere Arkivfoto af Per Lyngbak Nielsen fra 2006. Foto: Gitte Sofie Hansen

»Da vi satte målet, havde vi ingen anelse om, at energipriserne ville stige så voldsomt, og vi havde heller ingen idé om, hvor dyrt det ville blive at bygge. Det er helt andre realiteter, vi driver fitnesskæde under i dag, end da vi startede,« udtaler Per Lyngbak Nielsen til mediet.

100 Fitness X-centre bliver ikke en realitet, og et nyt regnskab viser, at Fitness X sidste år tabte mere end 15 millioner kroner efter skat.

Det er den høje inflation og stigende energipriser, der har taget pusten fra kæden, forklarer han.

Og ifølge direktøren er underskuddet drevet af, at det er blevet mere end dobbelt så dyrt at etablere nye centre. I skrivende stund er der 22 Fitness X-centre i landet.