Finanstilsynet førte i slutningen af 2023 kontrol med banken Lunar Bank.

Og den kontrol har resulteret i intet mindre end fem påbud.

Det skriver Finans.

De fem påbud handler blandt andet om, at Lunar Banks bestyrelse ifølge Finanstilsynet ikke evaluerer sig selv grundigt nok.

»Bestyrelsens selvevaluering er kortfattet og kortlægger ikke i tilstrækkeligt omfang, hvilke kompetencer og erfaring der kollektivt er til stede i bestyrelsen,« fremgår det ifølge Finans i Finanstilsynets redegørelse.

Påbuddene kritiserer blandt andet Lunar Bank for »mange fejl og mangler« i bankens kreditbevillinger til de danske kunder.

Også bankens kreditkontrol beskrives som værende »fejlagtig i første forsvarslinje«.

Selv skriver Lunar Bank i en pressemeddelelse, at man straks efter Finanstilsynets inspektion begyndte at imødekomme påbuddene.

»Vi har et godt samarbejde med Finanstilsynet om at sikre den bedste efterlevelse af reglerne. Vi gennemfører nu ændringer, så Lunar Bank lever op til alle påbuddene. Vi er kommet langt allerede, og arbejdet fortsætter i de kommende måneder,« siger Vibeke Bak Solok, ceo for Lunar Bank, i pressemeddelelsen.