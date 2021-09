17.000 personer.

Sådan lyder antallet af dagpengemodtagere i København fra juli måned. Det skriver Berlingske.

Halvdelen af dem har vist sig at være unge under 35 år.

5.500 af dem var mellem 25 og 29 år, mens 3.000 var mellem 30 og 34 år.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet Bent Greve bør det slet ikke være muligt at være kræsen, når det kommer til at søge fuldtidsjobs.

»De fortæller, at jobcentrene skal være mere effektive, så de unge får besked på, hvad reglerne er. De unge skal være opmærksomme på at søge bredere, hvis de ikke kan finde job inden for deres uddannelse,« siger han til Berlingske.

Og problemet med at unge er for kræsne, er et generelt problem, ifølge beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Hun skriver i en mail til Berlingske, at der desværre er mange ledige unge med en uddannelse, der ikke har lyst til at tage et job.