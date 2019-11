Der var tale om et ransomeware-angreb, der bragte Demant i knæ. Angrebet slugte Demants vækst for kvartalet.

Høreapparatselskabet Demant fik slået benene væk under sig 3. september, da cyberkriminelle angreb selskabets it-system og lammede dele af selskabets salgsarme rundt om i verden.

Angrebet kostede Demant - tidligere kendt som William Demant - op til 650 millioner kroner. Mandag oplyser selskabet, at den regning var mere end nok til at spise den vækst, der ellers var skabt i de to foregående måneder.

- I andet halvår har den organiske vækst indtil videre været negativ som følge af it-hændelsen, hvilket har mere end modsvaret den solide organiske vækst, der blev genereret i juli og august, skriver Demant i sit regnskab.

- Fra en kommerciel synsvinkel er forretningen for detailsalg af høreapparater normaliseret i løbet af november.

Demant er blandt Danmarks største virksomheder og havde sidste år en omsætning på knap 14 milliarder kroner. Der er 14.000 ansatte på verdensplan.

Et af Demant-koncernens kendte mærke er høreapparaterne fra Oticon.

Demant skriver, at der var tale om et ransomeware-angreb. Det er en type af cyberangreb, hvor kriminelle oftest ved hjælp af en virus, får adgang til nogle informationer på et ellers lukket net.

De oplysning bliver herefter utilgængelige for andre brugere af nettet, og det følges ofte af et krav om betaling for at få sine oplysninger tilbage.

Demant skriver, at ved cyberangrebet 3. september lukkede selskabet hurtigt for andre dele af it-systemerne, så angrebet kunne begrænses i omfang.

- Vi har siden da formået at genskabe data fra backup og dermed bringe vores it-infrastruktur tilbage til normalt niveau, skriver Demant.

Demant brugte 50 millioner kroner på håndtere selve angrebet, mens tabet i salg vurderes til mellem 600 og 700 millioner kroner. En forsikring tager dog 100 millioner af tabet.

Selv om angrebet betød, at Demant kan rive tredje kvartal ud af bøgerne og opgive sin ambition om at vokse hurtigere end markedet i 2019, regner selskabet stadig med et overskud på driften på mindst to milliarder kroner for hele 2019.

/ritzau/