Hackere har haft en it-bagdør igennem syv måneder hos Nationalbanken.

Det skriver mediet Version 2 tirsdag.

Banken selv kan ikke udelukke, at hackere har misbrugt bagdøren til at kompromittere Nationalbanken yderligere.

Sikkerhedshullet opstod i forbindelse med det verdensomspændende SolarWinds-angreb. Det blev opdaget i december 2020.

Ifølge Version 2 skulle det være nogle af verdens mest sofistikerede hackere, der har været på spil.

Det viser en aktindsigt, som mediet har fået fat i.

En ekspert siger, at uanset hvad statshackerne har brugt adgangen til, har de haft en enestående mulighed:

»Nationalbanken ligger inde med en masse spændende informationer om Danmark og danske virksomheder. Men vi ved også, at det er et strategisk mål for russerne at destabilisere Vesten. Russerne har altså en interesse i at skabe forvirring, og det vil man bestemt opnå, hvis man sætter Nationalbanken ud af spillet,« siger ekstern lektor i it-sikkerhed på CBS, Jan Lemnitzer, til Version 2.