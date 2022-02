Det har været et par hårde år for kulturinstitutionerne, blandt andre landets museer, der har været hårdt pressede af nedlukninger over flere omgange.

Alligevel ser det nu ud til, at der er lys for enden af tunnelen.

I hvert fald for det aarhusianske kunstmuseum ARoS, der i sidste uge indløste flere billetter sammenlignet med samme uge før pandemien.

Det var i uge 7, vinterferien, hvor hele 28.108 personer indløste billetter på museet. Det var dermed over tallet for 2019, som er det seneste normale år før corona. I 2019 lagde 27.193 vejen forbi ARoS i uge 7.

Til sammenligning var tallet i 2020 i samme uge 20.165.

»Vi havde forventet, at mange ville lægge vejen forbi ARoS i ferien, fordi vi lige nu har et stærkt udstillingsprogram med blandt andet den anmelderroste Turner-udstilling, islandske Shoplifter, kinesiske Lu Yang og den nyåbnede udstilling med Viera Collaro.«

»Derudover inviterede vi publikum ind under overskriften Farverig Vinterferie, og det har været populært for rigtig mange børnefamilier,« siger museumsdirektør Rebecca Matthews til B.T.

Lige nu er museet dermed på samme niveau som 2019, som er det år, de sammenligner med. Det bekræfter dem i, at folk har længtes efter kulturelle oplevelser.

»Det er svært at sige noget præcist om, hvordan resten af året kommer til at se ud, men med det stærke udstillingsprogram og relevante arrangementer regner vi med, at den gode udvikling fortsætter. Vi mærker også en stor tilstrømning af medlemmer til vores årskort-klub, hvilket også er et godt tegn,« siger museumsdirektøren.

Søndag 16. januar kunne museerne åbne, efter at de senest blev lukket 19. december.