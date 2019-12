Den sydvestsjællandske bryggerikoncern Harboe er hårdt prøvet for tiden.

12. december meldte bryggeriet ud, at direktøren og bestyrelsesformanden var ude af døren med øjeblikkelig virkning.

Nu viser et netop offentliggjort regnskab ifølge Dansk Handelsblad, at bryggeriet kom ud af første halvår med et underskud.

Helt specifikt et underskud på 7,3 millioner kroner mod et overskud på 10,2 millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år.

»Første halvårs resultat er ikke tilfredsstillende,« siger den nytiltrådte bestyrelsesformand, Bernd Griese til mediet og tilføjer:

»Vi har været udfordret af vanskelige markedsbetingelser og ekstraordinære begivenheder, som belaster både omsætning og indtjening.«

Han fortæller desuden, at det særligt er omsætningen af Harboe Bryggeriets egne brands, som ikke har udviklet sig som ventet.

Bryggerikoncernen har sat en række initiativer i gang med henblik på at sikre, at de i andet halvår får genskabt væksten, oplyses det.

Det var ikke længe Bernd Grieses mellemste datter, Karina Harboe Laursen, fik liv til at være administrerende direktør i familievirksomheden. Foto: Claus Bech

Det skuffende underskud kommer i kølvandet på, at det, der ligner et sandt familiedrama, har udspillet sig i det historiske Harboe-bryggeri. Tilbage i september overdrog daværende direktør i Harboes Bryggeri, Bernd Griese, nemlig familievirksomheden til sin mellemste datter, Karina Harboe Laursen.

Efter kun godt et halvt år i stillingen som selskabets administrerende direktør, blev det den 12. december meldt ud, at hun fratrådte sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det samme gjorde to andre ledende medarbejdere.

Angiveligt fordi, det ikke har været muligt at nå til enighed om implementeringen af selskabets fremadrettede strategiske retning. Samtidig indtrådte hendes far, Bernd Griese, som formand for selskabet.

I stedet for Karina Harboe Laursen indtrådte Søren Malling, der er tidligere logistikchef i Harboe og gift med Vibeke Harboe Malling, Bernd Grieses anden datter, og samtidig søster med den afgående direktør, som administrerende direktør.