Mens der er gang i nye bestillinger hos Vestas, faldt omsætning og indtjening i første kvartal.

Aarhus. Omsætning og indtjening faldt i første kvartal hos vindmøllegiganten Vestas, som dog kan fastholde forventningerne til kassebeholdningen, når året er omme. Det oplyser Vestas.

Ifølge Vestas' topchef, Anders Runevad, er det hård konkurrence og et nedadgående pres på priserne, der rammer virksomheden i de første tre måneder af 2018.

Mens udviklingen i branchen ifølge topchefen på længere sigt skaber et større langsigtet marked for vindenergi, så gør det ondt her og nu:

- På kort sigt har dette imidlertid betydet en intens konkurrence, der har påvirket profitabiliteten i sektoren, som sammen med valutamodvind for Vestas gav et resultat for første kvartal 2018, der er lavere end sidste års historisk stærke første kvartal.

Samtidig er der dog gang i bestillingerne hos Vestas. Ved udgangen af første kvartal 2018 havde Vestas en ordrebeholdning, der var højere end nogensinde, oplyser selskabet.

Ved udgangen af marts havde Vestas en samlet ordrebeholdning på vindmøller og serviceaftaler på 21,6 milliarder euro. Det er en stigning på otte procent fra samme tid sidste år.

I årets første tre måneder omsatte Vestas for knap 1,7 milliarder euro. Det er et fald på ti procent i forhold til sidste år.

Det gav et resultat før skat på 137 millioner euro mod 214 millioner euro efter første kvartal 2017.

For hele året venter Vestas en omsætning på 10-11 milliarder euro. Selskabet venter en såkaldt ebit-margin - andelen af omsætning, der bliver til driftsresultat - på 9-11 procent.

Efter første kvartal halter den målsætning. Driftsresultatet faldt med 85 millioner euro til 126 millioner euro. Det gav en ebit-margin på 7,4 procent, hvor den var på 11,2 procent i første kvartal 2017.

/ritzau/