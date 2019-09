Det er ikke nemt at være minkavler for tiden.

Produktionerne af mink er nemlig faldende, og det samme er priserne.

Det kan blandt andet mærkes hos den danske virksomhed Kopenhagen Fur, som er Danmarks og verdens største auktionshus for pelse.

Det skriver Finans.

»Prisen på de danske minkskind er på denne auktion fastholdt på omkring 200 kr., hvilket også bliver gennemsnitsprisen for hele året. Det er omkring 10 pct. lavere end i 2018. Vi håber, tror og beder til, at dette er bunden - både af hensyn til minkavlerne og af hensyn til alle sektorens underleverandører. Alle i sektoren lider økonomisk med de aktuelle priser,« siger Tage Pedersen, bestyrelsesformand for Kopenhagen Fur, til Finans.

Et minkskind kostede omkring 600 kroner tilbage i 2013, og på det tidspunkt gik det også rigtig godt for Kopenhagen Fur og deres salg af minkpelse.

Her eksporterede Kopenhagen Fur for over 13 milliarder kroner, mens det tal falder til omkring fem milliarder kroner i 2019, anslår Kopenhagen Fur.

Produktionen af minkskind har da også udbredt sig på verdensplan de senere år.

Herunder i Østeuropa og Kina, som valgte at gå ind i minkproduktionen, hvorfor udbuddet oversteg efterspørgslen.

Ifølge Per Ørts Vinstrup, der er afdelingsdirektør for Landbrug Nord i Jyske Bank, vil produktionen af mink med garanti falde yderligere i 2020 pga. de lavere udbud i 2019.

Hos Kopenhagen Fur håber man dog, at de tomme lagre får priserne til rejse sig igen.

»Alt tyder på, at lagrene af skind i Kina er ved at være tomme, og vi ved, at udbuddet på auktionerne falder markant næste år. Det er positivt for priserne,« lyder vurderingen fra Tage Pedersen.