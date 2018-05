Novo Nordisk sælger stadig forrygende af sine lægemidler. Men valutaudsving betyder, at det går tilbage.

København. Novo Nordisk havde stadig god succes med at sælge sine mange lægemidler mod diabetes i de første tre måneder af 2018.

Men dollaren er faldet betydeligt i værdi i forhold til samme periode sidste år. Så når salget fra det store og lukrative amerikanske marked skal gøres op i kroner, ser det ikke kønt ud for Novo Nordisk.

Samlet faldt omsætningen hos det danske erhvervsklenodie med fem procent til 26,9 milliarder kroner i de første tre måneder af 2018.

- Nettoomsætningen faldt med fem procent opgjort i kroner og steg med fem procent i lokale valutaer som følge af en væsentlig påvirkning fra svækkelsen af den amerikanske dollar og relaterede valutaer over for kronen, skriver Novo Nordisk.

Der er dog stadig langt til fattiggården for insulingiganten fra Bagsværd. Virksomheden fik et nettoresultat på 10,8 milliarder kroner i kvartalet. Generelt tjente Novo Nordisk flere penge end ventet i kvartalet.

Det er ikke kun valutaen, der har givet knaster for Novo Nordisk i de første tre måneder af året. Selskabet er i gang med at udrulle og opbygge sit nyeste, langtidsvirkende insulin. Tresiba. Det skal tage over efter det ældre Levemir.

Men salget af Levemir falder hurtigere, end salget af Tresiba stiger. Det kan specielt mærkes på det amerikanske marked, hvor Novo Nordisk må tage mindre for Levemir.

- Salget af insulin i "North America Operations" faldt med 19 procent opgjort i kroner og med 7 procent i lokale valutaer.

- Faldet i USA skyldtes primært et lavere salg af Levemir som følge af lavere realiserede priser samt et lavere salg af NovoRapid som følge af periodisering af rabatter i 2017, skriver Novo Nordisk.

Samlet solgte Novo Nordisk medicin til diabetikere verden over for 22,6 milliarder kroner i første kvartal. Det er et dyk på fem procent.

I sideforretningen "Biopharmaceuticals", der sælger blandt andet blødermedicin og væksthormon, faldt omsætningen med otte procent til 4,3 milliarder kroner.

