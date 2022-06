Lyt til artiklen

Udfyld en test på Afrikaans eller forlad flyet.

Sådan lyder et nyt tiltag fra Ryanair rettet mod sydafrikanske rejsende, og det har nu mødt stor kritik.

Det skriver CNN.

Som luftfartseksperten Alex Macheras eksempelvis skriver på Twitter:

»Det er kategorisk vanvittigt og diskriminerende af Ryanair,« lyder det her.

Afrikaans er et sprog, som blev påtvunget sorte afrikanere under apartheid i forbindelse med den hollandske kolonisering.

I dag er Afrikaans det tredje mest udbredte sprog i Sydafrika, efter Zulu og Xhosa, og bruges af omkring 12 procent af befolkningen.

Også fra flere andre passagerer og sydafrikanere har der lydt kritik af den nye restriktion rettet mod rejsende med sydafrikansk pas.

Ryanair forsvarer dog testen i et svar til CNN. Det hele skyldes et udbredt forekomst af falske sydafrikanske pas, lyder det.

»For at mindske risikoen for brug af falske pas, kræver Ryanar, at passagerer med sydafrikanske pas skal udfylde et simpelt spørgeskema på Afrikaans,« skriver Ryanair i et skriftligt svar:

»Hvis de ikke er i stand til at fuldføre spørgeskemaet, vil de bliver nægtet at rejse og i stedet få pengene tilbage.«