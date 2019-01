Den danske mejeri- og svinekødseksport kan blive hårdt ramt, hvis Storbritannien træder ud af EU uden aftale.

En brexit uden aftale kan koste Danmark 17 milliarder kroner i vareeksport.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Forlader Storbritannien EU uden en aftale vil det især betyde en nedgang for den danske eksport af mejeriprodukter og svinekød til det britiske.

Her eksporterede Danmark for henholdsvis 3,7 milliarder kroner i mejerivarer og 3,4 milliarder kroner i svinekød i 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver, at nogle af konsekvenserne kan blive 30-40 procents told på smør- og blandingsprodukter og 25 procents told på svinekød.

Derfor har ti af de største danske fødevarevirksomheder, som står for 80 procent af Danmarks samlede fødevareeksport til Storbritannien, afleveret en rapport sammen med Copenhagen Economics, hvor de har kigget på alternative markeder, skriver ministeriet.

Trods de nedslående tal ser miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V) nogle positive tendenser.

- Rapporten er ikke ren dommedagslæsning, for der findes markeder i vækst, som kan matche de britiske priser. Det kan være lande som Kina, Hong Kong og Japan for mejeriprodukter og Sydkorea og Australien for grisekød, siger Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

- Men der er naturligvis begrænsninger på grund af transporttid for ferske varer, så det er ikke bare at omdirigere den forholdsvis store eksport til Storbritannien, siger han.

Tirsdag aften skal det britiske parlament afgøre, om det vil stemme for den aftale som premierminister Theresa May har forhandlet på plads med EU.

Sker det ikke, resulterer det i en hård brexit.

Briterne importerer 24 procent af deres fødevarer, og EU står for 71 procent af briternes import.

/ritzau/