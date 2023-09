Vil du helst have et billede af en letpåklædt dame eller en præst med bibelen i hånden hængende på din væg?

Din første indskydelse vil nok være 'ingen af delene', men ikke desto mindre er det et valg, som mange håndværkere har forholdt sig til de seneste dage.

Arbejdsgiverforeningen Tekniq har nemlig iværksat en kampagne, hvor de kæmper for at revet de klassiske nøgenkalendere, der stadig hænger til glæde for håndværkere i skurvogne og værksteder, ned fra væggene.

Tanken med kampagnen er at 'gøre op med en forældet kultur', så man er bedre rustet til at 'tiltrække fremtidens arbejdskraft'.

Til formålet har de fået lavet deres egen kalender, som de gratis deler ud til håndværkervirksomhederne, og i den finder du 12 hverdagsbilleder, hvoraf et af dem forestiller en præst med bibelen i hånden.

Og håndværkerne er glade. Tekniqs direktør, Troels Blicher Danielsen, udtalte i hvert fald i fredags til B.T., at man udelukkende har fået positiv feedback fra medlemmerne.

Men er det nu også tilfældet? Synes alle håndværkerne i Danmark, at Tekniqs forsøg på at få fjernet nøgenkalenderen er alletiders?

Nøgenkalender på værksted. . (Foto: Mads Jensen/Scanpix 2023) Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere Nøgenkalender på værksted. . (Foto: Mads Jensen/Scanpix 2023) Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Det har B.T. sat sig for at undersøge, og derfor ringede vi søndag rundt til en masse tilfældige håndværkere i det danske land.

Vi fik fat i ti forskellige håndværkere og bad dem alle forholde sig til debatten om nøgenkalenderen.

Og det er bestemt ikke alle, som bifalder Tekniqs kampagne.

»Jeg kan ikke se, hvorfor de skal blande sig. Jeg har et par selv, og det er da meget rart at kigge på dem en gang imellem,« siger Keld Hvilshøj, der har et VVS-firma.

Hvis nu du havde en ansat, der bad dig om at fjerne den, ville du så gå med til det?

»Hvis jeg havde en, der blev krænket over det, så kunne det da godt være, men hvad fanden skulle folk blive generet over. Der er satme så mange, der har travlt med at have ondt i røven,« siger han.

Synes du, det er en god idé at fjerne vægkalenderne med nøgne mænd og kvinder fra værksteder og andre arbejdspladser?

Lars Hinge, der også er VVS'er, stemmer i.

»Jeg synes, at verden er et mindre farvet sted, hvis man ikke må have en nøgen kvinde hængende på sin væg. Og hvis det er tilfældet, er det noget, som arbejdspladsen beslutter. Det bør ikke være politisk,« siger han.

Ud af de ti håndværkere, som B.T. var i kontakt med, mener seks af dem, at Tekniqs kampagne er kritisabel, og at det ikke er en arbejdsgiverforenings opgave at komme med sådan en opfordring.

Og så er der fire, som er positivt stemte over for opfordringen til mindre nøgenhed på væggene.

En af dem er Lau Rasmussen, der driver et malerfirma i Rødovre.

»For mig er nøgenkalendere lige så outdatede som øl i skurvognen. Det hører fortiden til,« siger han og fortsætter:

»Der hænger på ingen måde noget i vores værksted eller skurvogn, og jeg ville ikke bifalde det. Faktisk ville jeg ikke tillade det. Jeg har det lidt sådan, at hvis det skal kunne hænge i en skurvogn hos os, så burde det også kunne hænge i et 'normalt kontorlandskab'. Og der ville man jo aldrig hænge en nøgenkalender.«

Du kan se flere af håndværkernes reaktioner i videoen øverst i artiklen.