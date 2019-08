Billund var i går rammen om et alvorligt uheld, da en 26-årig håndværker kom til skade på en byggeplads i centrum af byen.

Han blev fløjet med helikopter til Skejby Sygehus – tilsyneladende i livsfare.

Uheldet skete, da manden faldt hele otte meter ned, for til sidst at lande på et betongulv.

Det skete tirsdag formiddag ved 10.30-tiden, da medarbejderen fra Maribo på Lolland ved et uheld faldt gennem et hul.

Faldet, der er på otte meter, gav ham alvorlige skader, og han blev hurtigt transporteret med helikopteren til hospitalet.

Det skriver JydskeVestkysten.

»Han var igang med at sætte noget armeringsjern på et nybyggeri. Der er nogle huller, som er dækket af med plader, og her skal der isættes noget jern,« siger Brian Kristiansen fra Sydøstjyllands Politi.

»Han falder igennem et af disse huller og igennem hullet på næste dæk, inden han rammer det nederste betondæk.«

Med skader på både hovedet og overkroppen bliver han hentet af en helikopter og fløjet til hospitalet i kritisk tilstand.

Men politiet har talt med sygehuset i morges, og han er heldigvis nu uden for livsfare.

Nu skal der kigges nærmere på uheldsstedet for at finde ud af, hvordan det kunne ske.

Og også om nogen skal stilles til ansvar.