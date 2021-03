Sidste år da coronaen brød ud, var håndsprit en af de mest eftertragtede vare på hylderne. Sådan er det ikke mere.

I hvert fald ikke, hvis vi tager udgangspunkt i de første to måneder af 2021. For her er håndspritsalget nemlig faldet med hele 67 procent sammenlignet med marts i fjor, hvor håndspritten var i høj kurs.

Det er dog først i det nye år, at salget af håndsprit er gået ‘særligt’ i stå hos Salling Group, som råder over dagligvarekæderne som Netto, Føtex og Bilka. Derudover har Matas, som ikke er en del af Salling Group, også oplevet en stor nedadgående kurve i salget af håndsprit.

Det er dog ifølge Klaus Fridorf, som er kommunikationschef hos Matas, ikke ensbetydende med, at danskerne er blevet dårligere til at passe på.

Grundig håndvask og håndsprit reducerer risikoen for smitte af coronavirus.

»De er måske mere gået over til den klassiske metode med vand og sæbe derhjemme. Samtidig har kombinationen af nedlukningen igen og den massive brug af mundbind nok fået mange til at skrue lidt ned for håndspritten. Også selvom det altså stadig er et af de mest effektive våben, som vi har på hylderne hos os,« siger han.

Salget i januar var 36 procent mindre sammenlignet med sidste år, mens det i februar faldt med de 67 procent hos Salling Group.

Selvom der har været nedlukning, så har ovenstående butikker stadig haft åben og derved også mulighed for stadigvæk at sælge håndspritten.

I brancherne lyder flere af forklaringerne blandt andet på, at danskerne har købt stort ind af netop håndsprit i 2020, hvorfor de ikke mangler noget lige nu.