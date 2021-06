Rene hænder er blevet ‘in’.

Det kan Danmarks største producent af håndsprit, Kiiltoclean, skrive under på.

Faktisk har efterspørgslen efter bakteriedræbende produkter under coronapandemien været så stor, at et stabilt tocifret millionoverskud i fjor blev vekslet til et trecifret ét af slagsen.

Resultatet efter skat steg således med 721 procent til 193,7 millioner Kroner

Det viser et nyt regnskab, skriver Finans.dk.

Selskabet har blandt andet leveret værnemidler til sundhedssektoren, hvor der især har været brug for ekstra håndsprit oven på coronavirussets indtog i Danmark i begyndelsen af 2020.

Kiiltoclean oplevede på et tidspunkt at produce 250.000 liter håndsprit om ugen.

Før det lå en normal produktion af håndsprit på 60.000 liter om ugen.

»Vi havde allerede travlt, da det begyndte at eskalere i Kina, men efter at de første tilfælde kom i Danmark, Norge og Sverige, er det stukket fuldstændig af,« sagde Bo Eriksen, administrerende direktør i Kiiltoclean, til Ritzau dengang.

I 2021 forventer Kiiltoclean, at efterspørgslen efter håndsprit vil falde til et lavere niveau, men at den øgede opmærksomhed på håndhygiejne fortsat vil sætte et positivt præg på selskabets resultater.