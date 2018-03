Eftersøgning fortsætter, men håbet om at finde de forsvundne søfolk på "Mærsk Honam" er lille.

København. Fire besætningsmedlemmer er fortsat savnede efter en brand på skibet "Maersk Honam" tirsdag, og sandsynligheden for at finde personerne i live er efterhånden lille.

- Selv om eftersøgningen fortsætter, svinder håbet for at finde vores kolleger i live.

- Vi er i kontakt med familierne, og de ved, at tiden, der er gået, tragisk nok mindsker sandsynligheden for at finde deres elskede i live, siger Søren Toft, driftsdirektør i Mærsk, i en meddelelse.

De savnede er fire mænd - to filippinere, en inder og en sydafrikaner.

Sent onsdag meddelte Mærsk, at en thailandsk mand var død, efter at han sammen med 22 andre besætningsmedlemmer var blevet evakueret fra det brændende skib tirsdag.

Af de overlevende er to personer - en thailænder og filippiner - hårdt kvæstet.

De er på et indisk fartøj på vej mod kystbyen Thiruvananthapuram i den sydlige del af Indien sammen med et tredje besætningsmedlem, der er med af sproglige årsager.

De øvrige 19 besætningsmedlemmer er på et andet skib, der har kurs mod Kochi i den sydvestlige del af Indien, hvor der vil være mulighed for medicinsk behandling og krisehjælp.

Årsagen til branden på "Maersk Honam" er fortsat ukendt.

Skibet var på vej fra Singapore til Suez, da branden brød ud.

I første omgang forsøgte besætningen selv at slukke branden, men det mislykkedes.

I redningsaktionen har Maersk Line også involveret andre af selskabets skibe, som befinder sig i nærheden af "Maersk Honam". Det drejer sig om "MSC Lauren", "Edith Mærsk" og "Gerd Mærsk".

"Maersk Honam" er 353 meter langt og 53,5 meter bredt og bygget i 2017. 7860 containere er om bord på skibet, som har plads til over 15.000 containere.

/ritzau/Finans