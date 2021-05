De to gymnasievenner Jesper Søgaard og Christian Dam Kirk Rasmussen, som står bag spil- og gamblingselskabet Better Collective har længe været på vej mod milliardærstatus.

Nu er den blevet officiel.

Det fremgår af et nyt regnskab fra Jesper Søgaards personlige holdingselskab, hvor hans ejerandelen i Better Collective er registreret, skriver Finans.

Regnskabet viser, at overskuddet i spilvirksomheden endte på 673 millioner kroner og den bogførte egenkapital på knap 1,4 milliarder kroner i 2020.

Christian Dam Kirk Rasmussens holdingselskab, har endnu ikke offentliggjort regnskabet fra 2020, men resultaterne har de seneste år været været identiske med kompagnonens, idet de begge ejer 22,7 procent af Better Collective.

Statussen som nyudklækkede milliardærer kommer blot en uges tid efter, spilvirksomheden foretog deres største opkøb nogensinde, da de underskrev en aftale om at købe det amerikanske sportsbetting-medie The Action Network.

Prisen var 240 millioner dollar, som svarer til knap 1,5 milliarder danske kroner.

»Det er det største opkøb i Better Collectives historie, og det giver os en førende position i USA og et stærkt fundament for at kunne drage fordel at den fortsatte regulering af det amerikanske spilmarked,« lød det dengang fra Jesper Søgaard, som er administrerende direktør i Better Collective.

Regnskabet i Christian Dam Kirk Rasmussens holdingselskab er endnu ikke blevet offentliggjort.

I 2021 forventer The Action Network at fordoble omsætningen til cirka 40 millioner dollar, svarende til cirka 247 millioner kroner.

Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen stiftede Better Collective i 2004 – i første omgang som et hobbyprojekt, men i 2009 blev det til et fuldtidsjob.

Selskabet beskæftiger sig med udvikling af digitale platforme med blandt andet spiltips, og sender de mange millioner brugere videre til spiludbydere som blandt andre Danske Spil.

Better Collective har hovedsæde i København, men er noteret på børsen i Stockholm, hvor selskabets aktie er steget med 200 procent det seneste år.