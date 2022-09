Lyt til artiklen

Gyldendal har solgt streamingtjenesten Chapter til Saxo.

Det skriver forlaget i en pressemeddelelse.

Og salgsprisen er til at tage at føle på:

Saxo kan nemlig nøjes med at slippe sølle 1 krone for Chapter.

Baggrunden for salget er, at Gyldendal ikke kan få økonomien i Chapter til at hænge sammen.

»Salget til Saxo er glædeligt for Chapters kunder og sikrer dem en langsigtet, stabil og konkurrencedygtig service,« siger konstitueret administrerende direktør for Gyldendal, Hanne Salomonsen.

Saxo har siden 2017 haft en streamingtjeneste i Danmark og er i dag en 'omnichannel'-boghandel med trykte bøger, e-bøger og lydbøger. Virksomheden er ejet af JP/Politikens Hus.

»I en vanskelig situation glæder det os at have fundet en løsning, som styrker en publicistisk ejet streamingtjeneste på det danske marked, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Saxo. Salget frigør ressourcer til at styrke og udvikle vores forlagsvirksomhed yderligere til gavn for vores forfattere og kunder,« siger Hanne Salomonsen.

Saxo overtager Chapter fra og med 30. september 2022.